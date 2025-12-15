BUWOG Group Aktie

BUWOG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XDYU / ISIN: AT00BUWOG001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 11:24:00

Buwog-Beteiligung - Holzhaus-Bauer Gropyus 2024 tief in Verlustzone

Die Buwog-Beteiligung Gropyus AG meldet für 2024 einen deutlich höheren Verlust. Der Jahresverlust des deutsch-österreichischen Holzhaus-Bauers stieg von 6,3 auf 26,4 Mio. Euro. Der Umsatz bestand im Vorjahr nur aus konzerninternen Dienstleistungen in Höhe von 11,2 Mio. Euro, geht aus dem im Firmenbuch hinterlegten Jahresabschluss 2024 hervor. Gropyus ist auf die automatisierte Fertigung von Holz-Mehrfamilienhäusern spezialisiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 konnte der Produzent von seriell gefertigten Holzmodulen über 300 Mio. Euro bei Investoren einsammeln. Der Bilanzverlust summierte sich über die Jahre bis 2024 auf 64 Mio. Euro. Die Gesellschaft und Investoren haben am 18. März 2025 einen Wandeldarlehensvertrag über 50 Mio. Euro abgeschlossen, heißt es im Jahresabschluss im Hinblick auf wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag. Der Vertrag erlaube die Beteiligung von externen Investoren und Bestandsgesellschaftern und der Gesamtbetrag sei "verbindlich zugesagt".

Buwog größter Gropyus-Aktionär

Zu den Gropyus-Eigentümern gehören laut "Wirtschafts-Compass" unter anderem die österreichische Vonovia-Tochter Buwog (Anteil: 26,8 Prozent) und aus Liechtenstein Fuyomo (17 Prozent) und Fritsch AG (10,1 Prozent) sowie weitere private und institutionelle Investoren (15,7 Prozent). Der ehemalige WKÖ-Präsident Harald Mahrer ist stellvertretender Vorsitzender des Gropyus-Aufsichtsrates und war von 2019 bis 2021 als Investor auch an dem Unternehmen beteiligt.

Zur nicht börsennotierten Gropyus Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien gehören in Österreich Gropyus Industrial Properties, Gropyus Engineering und Gropyus Project Properties sowie in Deutschland Gropyus Production Richen und Gropyus Technologies GmbH und in Liechtenstein die Gropyus Capital.

cri/pro

ISIN AT00BUWOG001 WEB http://www.buwog.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BUWOG Groupmehr Nachrichten

Analysen zu BUWOG Groupmehr Analysen

27.12.17 BUWOG Group neutral Commerzbank AG
22.12.17 BUWOG Group accumulate Erste Group Bank
22.12.17 BUWOG Group accumulate Erste Group Bank
22.12.17 BUWOG Group neutral Baader Bank
22.12.17 BUWOG Group buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während auch der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen