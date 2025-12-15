Buwog-Beteiligung - Holzhaus-Bauer Gropyus 2024 tief in Verlustzone

Die Buwog-Beteiligung Gropyus AG meldet für 2024 einen deutlich höheren Verlust. Der Jahresverlust des deutsch-österreichischen Holzhaus-Bauers stieg von 6,3 auf 26,4 Mio. Euro. Der Umsatz bestand im Vorjahr nur aus konzerninternen Dienstleistungen in Höhe von 11,2 Mio. Euro, geht aus dem im Firmenbuch hinterlegten Jahresabschluss 2024 hervor. Gropyus ist auf die automatisierte Fertigung von Holz-Mehrfamilienhäusern spezialisiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 konnte der Produzent von seriell gefertigten Holzmodulen über 300 Mio. Euro bei Investoren einsammeln. Der Bilanzverlust summierte sich über die Jahre bis 2024 auf 64 Mio. Euro. Die Gesellschaft und Investoren haben am 18. März 2025 einen Wandeldarlehensvertrag über 50 Mio. Euro abgeschlossen, heißt es im Jahresabschluss im Hinblick auf wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag. Der Vertrag erlaube die Beteiligung von externen Investoren und Bestandsgesellschaftern und der Gesamtbetrag sei "verbindlich zugesagt".

Buwog größter Gropyus-Aktionär

Zu den Gropyus-Eigentümern gehören laut "Wirtschafts-Compass" unter anderem die österreichische Vonovia-Tochter Buwog (Anteil: 26,8 Prozent) und aus Liechtenstein Fuyomo (17 Prozent) und Fritsch AG (10,1 Prozent) sowie weitere private und institutionelle Investoren (15,7 Prozent). Der ehemalige WKÖ-Präsident Harald Mahrer ist stellvertretender Vorsitzender des Gropyus-Aufsichtsrates und war von 2019 bis 2021 als Investor auch an dem Unternehmen beteiligt.

Zur nicht börsennotierten Gropyus Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien gehören in Österreich Gropyus Industrial Properties, Gropyus Engineering und Gropyus Project Properties sowie in Deutschland Gropyus Production Richen und Gropyus Technologies GmbH und in Liechtenstein die Gropyus Capital.

cri/pro

ISIN AT00BUWOG001 WEB http://www.buwog.at