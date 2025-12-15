BUWOG Group Aktie
WKN DE: A1XDYU / ISIN: AT00BUWOG001
|
15.12.2025 11:24:00
Buwog-Beteiligung - Holzhaus-Bauer Gropyus 2024 tief in Verlustzone
Seit seiner Gründung im Jahr 2019 konnte der Produzent von seriell gefertigten Holzmodulen über 300 Mio. Euro bei Investoren einsammeln. Der Bilanzverlust summierte sich über die Jahre bis 2024 auf 64 Mio. Euro. Die Gesellschaft und Investoren haben am 18. März 2025 einen Wandeldarlehensvertrag über 50 Mio. Euro abgeschlossen, heißt es im Jahresabschluss im Hinblick auf wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag. Der Vertrag erlaube die Beteiligung von externen Investoren und Bestandsgesellschaftern und der Gesamtbetrag sei "verbindlich zugesagt".
Buwog größter Gropyus-Aktionär
Zu den Gropyus-Eigentümern gehören laut "Wirtschafts-Compass" unter anderem die österreichische Vonovia-Tochter Buwog (Anteil: 26,8 Prozent) und aus Liechtenstein Fuyomo (17 Prozent) und Fritsch AG (10,1 Prozent) sowie weitere private und institutionelle Investoren (15,7 Prozent). Der ehemalige WKÖ-Präsident Harald Mahrer ist stellvertretender Vorsitzender des Gropyus-Aufsichtsrates und war von 2019 bis 2021 als Investor auch an dem Unternehmen beteiligt.
Zur nicht börsennotierten Gropyus Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien gehören in Österreich Gropyus Industrial Properties, Gropyus Engineering und Gropyus Project Properties sowie in Deutschland Gropyus Production Richen und Gropyus Technologies GmbH und in Liechtenstein die Gropyus Capital.
cri/pro
ISIN AT00BUWOG001 WEB http://www.buwog.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BUWOG Groupmehr Nachrichten
|
02.09.25
|Causa Buwog: Grasser droht weiteres Verfahren (APA)
Analysen zu BUWOG Groupmehr Analysen
|27.12.17
|BUWOG Group neutral
|Commerzbank AG
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group neutral
|Baader Bank
|22.12.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.12.17
|BUWOG Group neutral
|Commerzbank AG
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group neutral
|Baader Bank
|22.12.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.09.17
|BUWOG Group buy
|Commerzbank AG
|27.03.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|27.12.17
|BUWOG Group neutral
|Commerzbank AG
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group accumulate
|Erste Group Bank
|22.12.17
|BUWOG Group neutral
|Baader Bank
|22.12.17
|BUWOG Group buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)