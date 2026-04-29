Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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29.04.2026 18:09:00
Buy, Sell, or Hold Astera Labs Stock at $200?
Shares of Astera Labs (NASDAQ: ALAB) have rebounded sharply in April alongside the broader market rally, and the stock is now up 18% year to date, closing at $196 on April 27. Demand for the company's chips remains strong in data centers, but its valuation is also among the priciest in semiconductor stocks, trading at nearly 80 times forward earnings estimates. Is it still worth buying at around $200 a share?Image source: Getty Images.Astera's Intelligent Connectivity Platform is seeing strong demand. As AI data centers require an exponential increase in computing power and efficiency, Astera is addressing that need head-on, driving revenue up 92% year over year in the fourth quarter of 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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