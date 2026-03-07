:be Aktie

"Buy America" or "Bye, America": Why International Stocks Could Be a Good Buy

If you're a U.S. stock investor, you might be feeling underwhelmed by your portfolio's performance so far in 2026. The S&P 500 index is mostly going sideways (up 0.5% year to date), and the tech-heavy Nasdaq-100 index is down about 1.2% year to date after being hit hard by artificial intelligence (AI) fears and a software stock sell-off.While American stocks are in the doldrums, the rest of the world is picking up the pace. According to Reuters, research from LSEG/Lipper shows that U.S.-based investors have pulled about $75 billion out of U.S. stocks in the past six months. And $52 billion of those outflows happened since Jan. 1, 2026. This is the fastest pace of U.S. investors fleeing U.S. stocks during the first eight weeks of a new year since at least 2010.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
