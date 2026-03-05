adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Aktie auf dem Prüfstand 05.03.2026 09:33:07

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie

Deutsche Bank AG hat die adidas-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Aktienkurs sei exorbitant, schrieb Adam Cochrane am Mittwochabend. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen nach dem Geschäftsbericht. Die Bewertung hält er mit Blick auf die Gewinnaussichten aber für attraktiv.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie musste um 09:17 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 140,25 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 42,60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 104 389 adidas-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 17,0 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte adidas am 29.04.2026 vorlegen.

