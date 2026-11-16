BMW Aktie

BMW ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie unter der Lupe 16.11.2026 10:43:48

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der BMW-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor des Finanzchefs sei, dass es nicht den einen Automobilmarkt gebe, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow. Es gebe vielmehr immense Unterschiede je nach Hersteller und Region. Anhaltende Probleme in China stünden bei BMW im Widerspruch zu gut laufenden Geschäften in Europa und beruhigender Nachfrage nach der "sechsten Generation" der E-Autos (Gen6).

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von BMW legte um 10:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,64 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 14,50 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 90 258 BMW-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 34,5 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Maksim Toome / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
09:54 BMW Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 57,82 0,73% BMW AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt verliert etwas. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen