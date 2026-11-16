BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie unter der Lupe
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16.11.2026 10:43:48
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor des Finanzchefs sei, dass es nicht den einen Automobilmarkt gebe, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow. Es gebe vielmehr immense Unterschiede je nach Hersteller und Region. Anhaltende Probleme in China stünden bei BMW im Widerspruch zu gut laufenden Geschäften in Europa und beruhigender Nachfrage nach der "sechsten Generation" der E-Autos (Gen6).
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von BMW legte um 10:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,64 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 14,50 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 90 258 BMW-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 34,5 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|03.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|57,82
|0,73%
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