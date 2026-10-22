Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen von 47 auf 52 US-Dollar in etwa auf das Niveau der Übernahmeofferte des Finanzinvestors EQT erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Kaufgebot könne die siebenjährige Übernahmesaga um den Laborausrüster endlich ihrem Ende entgegengehen, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er halte es für unwahrscheinlich, dass das Qiagen-Management ein Angebot von über 50 US-Dollar je Aktie ablehnen wird.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von QIAGEN legte um 10:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 45,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 1 199 163 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10,3 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET



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