Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien beruhigend, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 70,40 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 78,98 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41 350 Scout24-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 17,9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2026 terminiert.

