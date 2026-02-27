Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyse im Blick 27.02.2026 10:19:47

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Scout24-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien beruhigend, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 70,40 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 78,98 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41 350 Scout24-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 17,9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Scout24

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten