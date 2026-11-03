Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Aktie auf dem Prüfstand
|
03.11.2026 13:19:48
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Vonovia SE-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren.
Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Um 13:02 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 16,41 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 21,91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 112 876 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 29,2 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|16,60
|2,06%