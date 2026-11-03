Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Vonovia SE-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Thomas Rothäusler hat sich das Vonovia SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 13:02 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 16,41 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 21,91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 112 876 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 29,2 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET



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