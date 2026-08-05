Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Zalando-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 24,67 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 41,87 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 721 194 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,6 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET



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