Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Analyse im Fokus 05.08.2026 12:37:47

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Zalando-Aktie

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Zalando-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane hat eine gründliche Analyse des Zalando-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 24,67 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 41,87 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 721 194 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,6 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

Zalando-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
Buy-Note für Zalando-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Buy von UBS AG für Zalando-Aktie

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images

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