Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Aktieneinstufung 20.03.2026 11:19:47

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Beiersdorf-Aktie

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Beiersdorf-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Beiersdorf-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für Europas Konsumgüterkonzerne im Zuge des Iran-Kriegs an höhere Umsatzkosten und das gesunkene Verbrauchervertrauen an.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 73,40 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 29,43 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 413 877 Stück. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 21,6 Prozent nach. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Beiersdorf am 05.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,Beiersdorf AG

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