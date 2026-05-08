Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Bewertung im Blick 08.05.2026 10:43:47

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Infineon-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 53 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Freitag insbesondere den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung im KI-Datenzentrum-Bereich (content per kW) hervor. Die Bayern passten ihre Kapazitäten entsprechend an, um das Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig nehme auch die Erholung im Geschäft mit der Autobranche Form an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:27 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 59,90 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 25,21 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 618 506 Infineon-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 60,0 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 05.08.2026 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Infineon

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