Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:03 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 53,66 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 254 877 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,6 Prozent zu Buche.

