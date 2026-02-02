RWE Aktie

RWE Aktie

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Analyse im Fokus 02.02.2026 10:19:51

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alberto Gandolfi hat eine gründliche Analyse des RWE-Papiers durchgeführt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:03 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 53,66 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 254 877 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,6 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

