Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Scout24-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:02 Uhr 1,3 Prozent auf 68,25 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 58,24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 27 193 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 18,9 Prozent abwärts. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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