Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 185 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Mittelfristziele, die er zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erwarte, dürften die Marktprognosen noch weiter hochtreiben, schrieb Ajay Patel am Dienstagabend im Resümee zum Bericht des zweiten Geschäftsquartals.

Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 12:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 176,32 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 20,24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 956 777 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 47,1 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 05.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:56 / BST

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