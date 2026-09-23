Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Continental-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmaßnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Um 16:18 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 69,48 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 15,14 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 79 818 Continental-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 6,7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.