Das Heidelberg Materials-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Harry Goad genauer unter die Lupe genommen.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage beim Baustoffhersteller auf den europäischen Märkten habe sich im dritten Quartal erholt im Vergleich zum Vorquartal, schrieb Harry Goad am Dienstag. Das Marktsegment dürfte im laufenden Jahr 42 Prozent zum operativen Ergebnis (Ebitda) beisteuern.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:22 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 177,40 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10 947 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 18,9 Prozent zu Buche.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 06:09 / GMT

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