Buy-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet RWE-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Eine

Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:21 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 59,92 EUR nach oben. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,16 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 103 260 RWE-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 35,0 Prozent aufwärts.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT

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