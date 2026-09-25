RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktienempfehlung
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25.09.2026 11:37:47
Buy-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet RWE-Aktie
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:21 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 59,92 EUR nach oben. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,16 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 103 260 RWE-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 35,0 Prozent aufwärts.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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