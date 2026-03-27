Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Analyse im Blick 27.03.2026 15:28:47

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Heidelberg Materials-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julian Radlinger ging am Donnerstagabend auf eine Roadshow mit dem Investor-Relations-Team des Baustoffkonzerns in Österreich und der Schweiz ein. Ein Drittel des Energiebedarfs werde durch alternative Quellen gedeckt und der Rest sei zu 70 bis 80 Prozent abgesichert. Das Volumenwachstum sehe der Konzern 2026 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Konsens liege zwischen 1 und 2 Prozent Plus, so Radlinger.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:11 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 175,80 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 47,90 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107 721 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 21,2 Prozent abwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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