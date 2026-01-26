Aktienanalyse 26.01.2026 12:07:49

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Infineon-Aktie

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Infineon-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro.

Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Infineon-Aktie musste um 11:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 42,15 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 4,39 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 526 595 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 04.02.2026 terminiert.

