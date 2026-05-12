Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Rating im Fokus
|
12.05.2026 11:34:52
Buy-Analyse: UBS AG bewertet Siemens Energy-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard lobte am Dienstag nach den endgültigen Quartalszahlen vor allem die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:18 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 175,54 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 0,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 519 190 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 46,4 Prozent nach oben. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 12.05.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:34
|Buy-Analyse: UBS AG bewertet Siemens Energy-Aktie (finanzen.at)
|
11:13
|Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
11:04
|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Siemens Energy-Aktie (finanzen.at)
|
10:01
|RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Siemens Energy-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:40
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:22
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:22
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:22
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|172,52
|-3,21%