Buy-Analyse: UBS AG bewertet Siemens Energy-Aktie

UBS AG hat die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard lobte am Dienstag nach den endgültigen Quartalszahlen vor allem die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:18 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 175,54 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 0,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 519 190 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 46,4 Prozent nach oben. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 12.05.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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