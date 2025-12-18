Buy-Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer gründlichen Überprüfung des Bewertungsmodells habe er seine Schätzungen für 2025 und die Folgejahre reduziert, um der geringeren Ertragsbasis und dem Ausbleiben eines konjunkturellen Aufschwungs Rechnung zu tragen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese schwächeren Aussichten schienen jedoch bereits mehr als eingepreist zu sein, da die Aktie des Chemikalienhändlers im laufenden Jahr um rund 30 Prozent hinter dem Dax zurückgeblieben sei.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Brenntag SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:21 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 49,49 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,20 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 587 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2025 um 11,4 Prozent zurück. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.