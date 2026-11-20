Cathie Wood getting in on the Anthropic (NASDAQ:ANT) IPO isn't a surprise. She gravitates toward disruptive growth stocks, and the fast-growing AI platform developer is a tornado of change. AI is a disruptive industry, and Anthropic is disrupting the disruptors.

Investors learned on Thursday night -- hours after Anthropic's public debut -- that the founder, CEO, and chief investment officer of Ark Invest had acquired shares of the hot IPO for her fund family's aggressive growth-stock ETFs. In a move that may be either poetic or ironic, she also lightened her stake in Nvidia (NASDAQ:NVDA) on the same day. Let's take a closer look.

Cathie Wood. Image source: Getty Images.

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