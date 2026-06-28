AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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28.06.2026 23:30:00

Buy AST SpaceMobile Before Aug. 1 Due to This Opportunity

AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) has already proved that ordinary phones can connect directly to satellites. The bigger test now is whether it can build, launch, and operate enough of its BlueBird satellites to turn that technology into a commercial network.Here's why its upcoming satellite launch could strengthen the bullish case for the stock and why buying before the planned August launches makes sense.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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