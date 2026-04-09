BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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09.04.2026 16:00:51
Buy bread in the evening, hit the sales on a Tuesday: retail workers’ top tips to cut your shopping bill
From the ideal time to go discount-sticker shopping to the best day of the week to visit charity shops, industry insiders offer their advice on how to keep costs down as prices riseFrom supermarkets’ yellow-stickered items to apps for free food, there are many ways to lower your shopping bill amid the cost of living crisis. Retail workers share their insider info on how to save money at grocery stores, street markets and charity shops. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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