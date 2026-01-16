Buy für adidas-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 274 auf 256 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach einem für die gesamte Branche schwierigen Jahr 2025 dürfte der Sportartikelkonzern wie üblich mit eher vorsichtigen Zielen ans neue Jahr 2026 herangehen und lediglich ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich avisieren, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst das würde aber reichen, um eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von rund 10 Prozent zu erreichen. Dies sowie die aktuelle Bewertung der Aktien ließen das Chance-Risiko-Profil attraktiv erscheinen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:37 Uhr um 0,6 Prozent auf 161,45 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 58,56 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 33 239 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 4,5 Prozent. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

