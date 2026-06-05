Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Experten-Einschätzung 05.06.2026 13:22:50

Buy für Bayer-Aktie nach UBS AG-Analyse

Buy für Bayer-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Bayer-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus über Nacht eingereichten Schriftsätzen gehe hervor, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern einen zweigleisigen Ansatz verfolge, um die Glyphosat-Sammelklage in den USA an das Bezirksgericht im Bundesstaat Missouri zurückzuverweisen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Bayer-Aktie konnte um 13:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 36,14 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 43,88 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 773 161 Bayer-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 2,1 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Bayer am 04.08.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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