Buy für BMW-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:18 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 54,96 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 41,92 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 255 191 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 37,6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



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