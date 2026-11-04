Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Analyse im Blick 04.11.2026 14:37:53

Buy für Deutsche Bank-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Buy für Deutsche Bank-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Chris Hallam hat sich das Deutsche Bank-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 44,25 auf 47,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht an. Sowohl bei den Erträgen als auch den Kosten hätten die Frankfurter die Erwartungen getoppt, schrieb er.

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Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,0 Prozent auf 32,28 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 47,92 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3 354 600 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 1,1 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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