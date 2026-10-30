Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Aktuelle Analyse im Blick
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30.10.2026 11:52:47
Buy für Deutsche Bank-Aktie nach UBS AG-Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Weg zur Kapitalrendite (RoTE) von 13 Prozent bis 2028 werde zunehmend klarer, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einem Resümee zum Quartalsbericht.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:36 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 30,34 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 25,25 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 024 947 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 5,0 Prozent nach.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Deutsche Bank AG
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|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,22
|-2,64%
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