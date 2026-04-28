Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Investment-Tipp
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28.04.2026 10:52:47
Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Warburg Research-Analyse
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 293 Euro auf "Buy" belassen. Die Eschborner hätten bei Erträgen und Gewinnen die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach den Quartalszahlen. Das starke Wachstum treibe die Gewinnentwicklung an.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 10:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 267,70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,45 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 54 518 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 19,7 Prozent aufwärts.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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