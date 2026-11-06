Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht an und berücksichtigte dabei auch die aktuellen Prognosen seiner US-Kollegen für die Tochter T-Mobile US - und jüngste Währungsbewegungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 14:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 25,66 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 40,30 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 2 553 348 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 4,2 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:05 / GMT

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