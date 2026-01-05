Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach UBS AG-Analyse

UBS AG-Analyst Polo Tang hat sich intensiv mit dem Deutsche Telekom-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 35,70 Euro genannt. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 27,56 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 29,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1 324 313 Aktien. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

