Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang sieht die negative Kursreaktion der Aktie auf ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US als Kaufgelegenheit, wie er am Donnerstag schrieb. Dass gleichzeitig auch die Aktien der US-Tochter gesunken seien, erscheine inkonsistent. Die jüngsten Presseberichte deuteten ohnehin darauf hin, dass eine solche Transaktion nicht kurzfristig bevorstehe. Vor diesem Hintergrund erscheine die Telekom-Aktie zu günstig.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 13:12 Uhr 1,2 Prozent. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 29,98 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 314 165 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,0 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Deutsche Telekom am 13.05.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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