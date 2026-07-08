DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Experten-Einschätzung
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08.07.2026 11:52:49
Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 55,54 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 477 922 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 23,9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,38
|-1,81%
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