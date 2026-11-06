DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktie auf dem Prüfstand
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06.11.2026 12:58:48
Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Bei dem Logistikkonzern stehe das Wachstum nun auf breiteren Füßen, und das resultiere nicht nur aus günstigeren Vergleichswerten, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der internationale Express- und Luftfrachtservice von DHL Express für schwere und sperrige Güter expandiere im Geschäftskundenmarkt.
Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:42 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 57,52 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 11,27 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 572 909 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 28,4 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,42
|-3,53%