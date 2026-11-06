DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie auf dem Prüfstand 06.11.2026 12:58:48

Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Bei dem Logistikkonzern stehe das Wachstum nun auf breiteren Füßen, und das resultiere nicht nur aus günstigeren Vergleichswerten, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der internationale Express- und Luftfrachtservice von DHL Express für schwere und sperrige Güter expandiere im Geschäftskundenmarkt.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:42 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 57,52 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 11,27 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 572 909 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 28,4 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AIF

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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 57,42 -3,53% DHL Group (ex Deutsche Post)

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