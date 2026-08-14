E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Investment-Tipp
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14.08.2026 12:13:47
Buy für EON SE-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode für Gas 2028 bis 2032. Dieser lasse den Schluss zu, dass die tatsächliche Eigenkapitalrendite nach Steuern im Stromgeschäft von Eon niedriger als von ihm erwartet ausfallen könnte. Dies sei zwar negativ, aber verkraftbar.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die EON SE-Aktie musste um 11:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 17,60 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 29,01 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 5 344 218 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 12,4 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte EON SE am 11.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|E.ON Equal Weight
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|E.ON Buy
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|14.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
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