Buy für Fresenius SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion die starken Zahlen und die klugerweise erreichbaren Ziele für 2026.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:51 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 51,56 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 8,61 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162 519 Fresenius SE-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 5,3 Prozent zu.

