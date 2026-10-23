Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

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Bewertung im Blick 23.10.2026 11:28:47

Buy für Fresenius SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse

Buy für Fresenius SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse

Die Fresenius SE-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt bewerte den Medizinkonzern als vom Krankenhausgeschäft geprägtes Konglomerat und würdige bisher nicht die Transformation in Richtung schneller wachsender Bereiche wie Biosimilar, Spezialnahrung und Medizintechnik, schrieb der ab sofort für die Aktien zuständige Analyst Harry Gillis am Donnerstag. Er traut Fresenius mittelfristig ein jährliches Ergebniswachstum (EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich zu und sieht seine Prognose für 2027 zwei Prozent über der Konsensschätzung. Das konservativ planende Management habe nun in zwei Jahren viermal den Ausblick angehoben, weshalb die Konsensschätzungen Luft nach oben hätten.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:12 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 45,50 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 18,68 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 121 157 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 7,1 Prozent nach unten.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Fresenius

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