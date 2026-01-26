Buy für Hannover Rück-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 294 Euro belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Rückversichereraktien im Vergleich zum Versicherungssektor dürfte die anstehende Vertragserneuerungsrunde kaum etwas ändern, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er geht von rückläufigen Preisen aus. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde und die anstehenden Quartalszahlen präferiert Hardcastle Hannover Rück vor Munich Re, Scor und Swiss Re. Zudem bevorzugt er weiterhin breit aufgestellte Versicherer im Vergleich zu den Rückversicherern.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 0,3 Prozent auf 233,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 25,75 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 21 538 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 12,2 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Hannover Rück voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.