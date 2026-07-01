Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktuelle Analyse im Blick
|
01.07.2026 09:30:08
Buy für Heidelberg Materials-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 30. Juli dürften eine Rückkehr des Baustoffherstellers zu einem organischen Umsatzwachstum belegen, aber auch negative Wechselkurseffekte, schrieb Jon Bell in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:14 Uhr um 1,6 Prozent auf 164,20 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 33,98 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30 350 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 24,9 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
16:09
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
30.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
30.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
29.06.26
|Stabiler Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich an Nulllinie (finanzen.at)
|
29.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.06.26