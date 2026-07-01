Buy für Heidelberg Materials-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 30. Juli dürften eine Rückkehr des Baustoffherstellers zu einem organischen Umsatzwachstum belegen, aber auch negative Wechselkurseffekte, schrieb Jon Bell in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:14 Uhr um 1,6 Prozent auf 164,20 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 33,98 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30 350 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 24,9 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.