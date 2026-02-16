Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit dem Management im Anschluss an die Jahresbilanz der Stuttgarter. Trotz des enttäuschenden operativen Ergebnisses im Autogeschäft sähen die Anleger das Glas halb voll. Im Fokus habe die Dynamik der Endmärkte für 2026 gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr um 0,6 Prozent auf 57,28 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 29,19 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 328 857 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 4,6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.04.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

