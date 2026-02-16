Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Papier unter der Lupe 16.02.2026 11:49:48

Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit dem Management im Anschluss an die Jahresbilanz der Stuttgarter. Trotz des enttäuschenden operativen Ergebnisses im Autogeschäft sähen die Anleger das Glas halb voll. Im Fokus habe die Dynamik der Endmärkte für 2026 gestanden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr um 0,6 Prozent auf 57,28 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 29,19 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 328 857 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 4,6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.04.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

