WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Papier unter der Lupe 05.03.2026 11:34:47

Buy für Merck-Aktie nach UBS AG-Analyse

Buy für Merck-Aktie nach UBS AG-Analyse

Merck-Papier wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:18 Uhr um 1,2 Prozent auf 121,55 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 23,41 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 183 619 Merck-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 0,9 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

