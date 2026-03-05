Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
05.03.2026 11:34:47
Buy für Merck-Aktie nach UBS AG-Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:18 Uhr um 1,2 Prozent auf 121,55 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 23,41 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 183 619 Merck-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 0,9 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
