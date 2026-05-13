Buy für Merck-Aktie nach UBS AG-Analyse

UBS AG-Analyst Matthew Weston hat sich intensiv mit dem Merck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Darmstädter seien stark ins Jhar gestartet, schrieb Matthew Weston am Mittwoch. Die erhöhten Jahresziele entsprächen nun mehr den Markterwartungen als die bisherige konservativere Planung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 8,7 Prozent im Plus bei 122,85 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 22,10 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 260 904 Merck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 2,2 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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