Buy für MTU Aero Engines-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 443 auf 449 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber sowie weil die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:34 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 384,40 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,81 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 13 897 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Experten rechnen am 25.02.2026 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025.

