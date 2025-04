Buy für SAP SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Analyst Gianmarco Conti geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die neuesten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump keine direkten Auswirkungen auf die Softwareindustrie haben werden. Insofern sollte SAP keine direkten materiellen Zolleffekte zu spüren bekommen, da diese nur auf physische Waren angewendet werden, die der Warenbesteuerung unterliegen, schrieb er.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:57 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 242,90 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 27,62 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 712 805 SAP SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 2,8 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 wird SAP SE voraussichtlich am 22.04.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 08:16 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.