SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktienbewertung
|
22.10.2026 10:49:47
Buy für SAP SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 200 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe eine recht hohe Hürde genommen, wenn man bedenke, dass der Aktienkurs seit den Tiefstständen Ende Juli um mehr als 60 Prozent gestiegen sei und die Erwartungen im Vorfeld der Ergebnisse gestiegen seien, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das "Autonomous Enterprise"-Angebot gewinne zunehmend an kommerzieller Bedeutung, was die Debatte darüber, dass Künstliche Intelligenz die SAP-Software verdrängen werde, auf absehbare Zeit beenden dürfte.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von SAP SE befand sich um 10:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 207,65 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 13,17 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 514 642 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 1,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für SAP auf 235 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SAP auf 240 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
10:58
|ROUNDUP: SAP erwartet mit starkem Cloudbestand etwas mehr - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|206,80
|0,58%