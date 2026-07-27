SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Papier unter der Lupe
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27.07.2026 13:28:46
Buy für SAP SE-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal von 230 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen habe sich als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem sei die Produkt-Pipeline trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten stark.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:12 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 147,68 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 45,59 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 554 666 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 27,9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu SAP SE
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13:52
|Neutral für SAP SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
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13:28
|Buy für SAP SE-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse (finanzen.at)
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12:33
|EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy (EQS Group)
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12:33
|EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf (EQS Group)
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12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
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12:26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|149,08
|6,23%