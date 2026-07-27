SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Papier unter der Lupe 27.07.2026 13:28:46

Buy für SAP SE-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Buy für SAP SE-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der SAP SE-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal von 230 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen habe sich als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem sei die Produkt-Pipeline trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten stark.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:12 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 147,68 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 45,59 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 554 666 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 27,9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
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SAP SE 149,08 6,23% SAP SE

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