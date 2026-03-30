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Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Aktienbewertung 30.03.2026 12:07:51

Buy für Scout24-Aktie nach UBS AG-Analyse

Buy für Scout24-Aktie nach UBS AG-Analyse

UBS AG-Analyst Jo Barnet-Lamb hat sich das Scout24-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die angekündigten Veränderungen beim kostenpflichtigen Angebot Mieter+ für Wohnungssuchende dürften im ersten Quartal zu höheren durchschnittlichen Abopreisen für Privatkunden führen, könnte aber die Mitgliedszahlen belasten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagabend. An seinen Umsatz - und operativen Ergebniserwartungen (ooEbitda) ändere das aber wenig. Er bleibt auch bei seiner langfristig optimistischen Einschätzung der Aktien mit Spielraum nach oben für die Planung 2026.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Scout24 konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 63,55 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 65,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 38 539 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 25,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Scout24 am 29.04.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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