Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Bewertung im Blick
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06.08.2026 11:37:50
Buy für Siemens Energy-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines Überangebots und sinkender Preise sowie einer Abschwächung der Aufträge bei Gasturbinen seien überzogen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil beschleunige sich das Wachstum und der Margenanstieg noch.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:21 Uhr 1,1 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 37,63 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 464 133 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 27,3 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Siemens Energy voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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