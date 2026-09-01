Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktie unter der Lupe
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01.09.2026 11:13:47
Buy für Siemens Energy-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Pläne von Elon Musk zur Herstellung von Gasturbinenkomponenten seien weitaus weniger bedrohlich für die Gasturbinen-Anbieter als es zunächst erscheinen möge, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. SpaceX gehe es wohl in erster Linie darum, die Stromversorgung für seine KI-Rechenzentren in angemessener Zeit sicherzustellen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 10:57 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 141,58 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 48,33 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 466 445 Siemens Energy-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 18,1 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 11.11.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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